Месси и Роналду не попали в тройку лучших футболистов на данный момент по мнению Игуаина

32-летний аргентинский нападающий Гонсало Игуаин, известный по выступлениям за мадридский «Реал», «Ювентус», «Милан» и «Челси», ныне выступающий в MLS за «Интер Майами», назвал тройку лучших футболистов на данный момент.



«Сейчас для меня лучшими являются Левандовски, Холанд и Бензема. Карим в элите уже 12 лет. Левандовский везде забивает. Холанд — это большое обещание, он отличный нападающий.

В истории у нас есть Суарес, Левандовски, Кавани, Бензема, Давид Вилья, и лучший — это Роналдо. Я всегда хотел быть похожим на него и пытался копировать бразильца.

Месси — это волшебно. У него всё выглядит естественно. Он таким родился, Лео всё делает без усилий. Это то, что делает его уникальным», — цитирует Игуаина A Bola.