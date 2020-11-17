Луис Суарес просил «Барселону» продлить его контракт на четыре года

Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес, который ныне выступает за мадридский «Атлетико», просил каталонцев продлить его контракт на четыре года, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на телеканал TV3.

Таким образом, уругвайский форвард хотел играть за сине-гранатовых до 37 лет. По информации источника, в «Барселоне» посчитали такой срок слишком большим из-за возраста и результативности Суареса.

33-летний Суарес перешёл в «Атлетико» из «Барселоны» 25 сентября. Форвард достался мадридскому клубу бесплатно. Луис выступал в составе «Барселоны» с 2014 года. В прошлом сезоне провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач. В сезоне-2020/2021 он провёл в Ла Лиге 6 матчей, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.