Суарес сдал положительный тест на коронавирус, он рискует пропустить матч с «Барселоной»

Форвард «Атлетико» Луис Суарес сдал очередной тест на коронавирусную инфекцию и результат оказался положительным, сообщает пресс-служба Федерации футбола Уругвая. Теперь Суаресу предстоит повторное тестирование, но, по всей видимости, нападающий пропустит ближайшие матчи.
18 ноября сборная Уругвая в квалификационном турнире чемпионата мира 2022 года будет принимать сборную Бразилии. А уже 21 ноября «Атлетико» встретится с «Барселоной» в матче 10-го тура Примеры. Суарес перешёл в «Атлетико» перед началом сезона, ранее он выступал за «Барселону».
Суарес перешёл в «Барселону» в 2014 году из «Ливерпуля». Уругваец помог сине-гранатовым завоевать множество трофеев, среди которых четыре титула чемпиона Испании и столько же кубков страны, а также кубок Лиги чемпионов.
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