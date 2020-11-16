Суарес сдал положительный тест на коронавирус, он рискует пропустить матч с «Барселоной»

Форвард «Атлетико» Луис Суарес сдал очередной тест на коронавирусную инфекцию и результат оказался положительным, сообщает пресс-служба Федерации футбола Уругвая. Теперь Суаресу предстоит повторное тестирование, но, по всей видимости, нападающий пропустит ближайшие матчи.

18 ноября сборная Уругвая в квалификационном турнире чемпионата мира 2022 года будет принимать сборную Бразилии. А уже 21 ноября «Атлетико» встретится с «Барселоной» в матче 10-го тура Примеры. Суарес перешёл в «Атлетико» перед началом сезона, ранее он выступал за «Барселону».

Суарес перешёл в «Барселону» в 2014 году из «Ливерпуля». Уругваец помог сине-гранатовым завоевать множество трофеев, среди которых четыре титула чемпиона Испании и столько же кубков страны, а также кубок Лиги чемпионов.