Павлюченко: в Англии на тренировках убивали! А у нас можно было с сигаретой работать

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о разнице между тренировками в России и Англии, где он выступал за «Тоттенхэм Хотспур».
«Я тренировался в Англии и тренировался в России. Я вот не знаю… Не чувствовал какой-то интенсивности в России… Ну как-то спокойно всё, можно было с сигаретой тренироваться. В Англии такое не проходило. Там на тренировках требовали друг с друга. Мы даже когда играли, как мы любим говорить, в «дыр-дыр», в футбол – там убивали друг друга! Я думал: «Что вы делаете?!» Убивают, понимаешь? Требуют. Там другой подход. За тобой там такие «собаки» сидят, которые только и ждут ошибки», — сказал Павлюченко в ролике на канале «МЯЧ Production» в YouTube.
Павлюченко перешёл в «Тоттенхэм» в 2008 году из «Спартака». За лондонский клуб форвард провёл более 70 матчей и забил более 20 голов. После этого Роман вернулся в Россию, а сейчас 38-летний форвард играет за ногинское «Знамя».
- 17 ноября 2020
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