«ПСЖ» не планирует подписывать Серхио Рамоса

«Пари Сен-Жермен» не планирует подписывать контракт с защитником мадридского «Реала» Серхио Рамосом, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Le Parisien.

По информации источника, «ПСЖ» сосредоточен на оптимизации бюджета, так как клуб ожидает убытков в размере € 120 млн из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса. Подписание Рамоса не входит в планы парижан. Сообщается, что если действующему чемпиону Франции удастся стабилизировать баланс, то клуб будет пытаться сохранить форварда Килиана Мбаппе, который является целью «Реала».

Ранее сообщалось, что французский клуб предложит футболисту трёхлетнее соглашение с заработной платой в € 16,8 млн за сезон. Также «ПСЖ» был готов добавить к этому предложению трансферный бонус.