«Реал» готов отпустить Серхио Рамоса, если защитнику поступит хорошее предложение

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос может покинуть клуб. Футболист и «сливочные» не могут договориться о сроках нового контракта.

Как сообщает El Chiringuito TV, президент мадридцев Флорентино Перес сказал Рамосу: «Если тебе поступит хорошее предложение, то я с пониманием тебя отпущу».

16 ноября состоялась пресс-конференция сборной Испании, в ходе которой 34-летний футболист должен был высказаться о своём соглашении со «сливочными», которое истекает следующим летом. Однако испанская федерация футбола уведомила УЕФА и СМИ, что вместо Серхио на вопросы журналистов вместе с главным тренером будет отвечать полузащитник Родри.



Ранее сообщалось, что выгодное предложение для Серхио готовит «Пари Сен-Жермен».



Рамос защищает цвета «Реала» с 2005 года, а до этого выступал за «Севилью», воспитанником которой является. Со «сливочными» игрок завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании.