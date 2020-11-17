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«Реал» готов отпустить Серхио Рамоса, если защитнику поступит хорошее предложение

«Реал» готов отпустить Серхио Рамоса, если защитнику поступит хорошее предложение
Футбол / Испания 0

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос может покинуть клуб. Футболист и «сливочные» не могут договориться о сроках нового контракта.

Как сообщает El Chiringuito TV, президент мадридцев Флорентино Перес сказал Рамосу: «Если тебе поступит хорошее предложение, то я с пониманием тебя отпущу».

16 ноября состоялась пресс-конференция сборной Испании, в ходе которой 34-летний футболист должен был высказаться о своём соглашении со «сливочными», которое истекает следующим летом. Однако испанская федерация футбола уведомила УЕФА и СМИ, что вместо Серхио на вопросы журналистов вместе с главным тренером будет отвечать полузащитник Родри.

Ранее сообщалось, что выгодное предложение для Серхио готовит «Пари Сен-Жермен».

Рамос защищает цвета «Реала» с 2005 года, а до этого выступал за «Севилью», воспитанником которой является. Со «сливочными» игрок завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании.

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