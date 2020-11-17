«Интер» сообщил о положительном тесте на коронавирус у Коларова

Защитник «Интера» Александар Коларов заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба миланского клуба.



35-летний футболист прошёл проверку по возвращении из расположения сборной Сербии, и его тест выдал положительный результат. Александар переносит инфекцию без симптомов и будет следовать протоколу.



Ранее стало известно, что коронавирус был выявлен у полузащитника нерадзурри Марсело Брозовича. На момент обнаружения вируса игрок находился в расположении сборной Хорватии.



«Интер», набрав 12 очков в семи турах, занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидер первенства «Милан» опережает «нерадзурри» на 5 очков. Действующий чемпион «Ювентус» (13) располагается на пятой строчке.

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