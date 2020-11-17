Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Интер» сообщил о положительном тесте на коронавирус у Коларова

«Интер» сообщил о положительном тесте на коронавирус у Коларова
Футбол / Италия 0

Защитник «Интера» Александар Коларов заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба миланского клуба.

35-летний футболист прошёл проверку по возвращении из расположения сборной Сербии, и его тест выдал положительный результат. Александар переносит инфекцию без симптомов и будет следовать протоколу.

Ранее стало известно, что коронавирус был выявлен у полузащитника нерадзурри Марсело Брозовича. На момент обнаружения вируса игрок находился в расположении сборной Хорватии.

«Интер», набрав 12 очков в семи турах, занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидер первенства «Милан» опережает «нерадзурри» на 5 очков. Действующий чемпион «Ювентус» (13) располагается на пятой строчке.

Моратти: с Канте и Кулибали «Интер» стал бы чемпионом Италии
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020