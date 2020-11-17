«Это ещё не предел». Джикия — о будущем 100-м матче Жиркова в сборной России

Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал игру партнёра по команде Юрия Жиркова, для которого матч 6-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Сербии может стать 100-м в футболке национальной команды.

«Это ещё не предел, надеюсь, он и дальше будет вызываться, показывать свою классную игру. Если Юрий сыграет завтра, мы поздравим от души и чистого сердца», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

37-летний Юрий Жирков вызывается в сборную России с 2005 года. В составе национальной команды футболист провёл 99 матчей и забил 2 гола. С 2016 года Жирков защищает цвета петербургского «Зенита». За свою карьеру выступал также в тамбовском «Спартаке», ЦСКА, «Челси», «Анжи» и «Динамо».