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Джикия — о сборной Сербии: Митрович, Йович? Россия никого не боится

Джикия — о сборной Сербии: Митрович, Йович? Россия никого не боится
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Защитник сборной России Георгий Джикия ответил на вопрос, кого из игроков сборной Сербии опасаются футболисты национальной команды в преддверии матча 6-го тура Лиги наций УЕФА.

«Митрович, Йович? Никого не боимся. Футболисты, которых вы назвали, — это классные игроки, выступающие в хороших клубах. Но завтра мы играем не один на один, не Джикия против Митровича, а сборная Сербии против России», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Встреча 6-го тура группового этапа Лиги наций Сербия — Россия состоится 18 ноября в Белграде (Сербия). Начало матча — в 22:45 мск.

15 ноября сборная России провела встречу 5-го тура Лиги наций с командой Турции (2:3). Турки, набрав 5 очков, занимают третье место в турнирной таблице группы 3 лиги B. Российская сборная (8) — на первом месте. Соперниками команд по группе 3 лиги В являются Венгрия (8) и Сербия (3).

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