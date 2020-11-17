Черчесов отреагировал на замену польских судей перед матчем сборной России с Сербией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал замену судейской бригады в преддверии матча 6-го тура Лиги наций с Сербией.
Напомним, встречу 5-го тура с Турцией обслуживали польские судьи во главе с Шимоном Марциняком. Рефери принял несколько спорных решений, а подопечные Черчесова потерпели поражение – 2:3. После матча судьи подверглись критике. Их коллег-соотечественников, которые должны были работать на встрече с Сербией, заменили на англичан.
«Мне сложно сказать, почему они были заменены. В Польше я работал, всех судей знаю, с ними проблем не было», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Матч Сербия – Россия состоится завтра, 18 ноября, на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Начало – в 22:45 мск.
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