Андрей Воронин: мне говорят: «Тут Овечкин!» А я такой: «Кто это?»

Бывший футболист, а ныне тренер московского «Динамо» Андрей Воронин рассказал, как познакомился с хоккеистом Александром Овечкиным.
«Смешная история. Если не ошибаюсь, 2010 год, первый для меня в «Динамо». Летом я поехал с женой и детьми в Турцию отдыхать. С нами был один футболист с Украины, мой хороший знакомый. Как-то подходит: «Ворона, ты видел, кто тут?» Я такой: «Кто?» «Овечкин», — говорит. А я, чтоб ты понимал, последний раз хоккей с папой смотрел ещё в Советском Союзе, когда Фетисов и остальные легенды играли. Спрашиваю: «Какой Овечкин? Кто это?» Серьёзно! Я же никогда хоккеем не интересовался.
А познакомились с Сашей при интересных обстоятельствах. Овечкин же сумасшедший фанат всех «Динамо». Обожает футбол, разбирается. В один из вечеров иду на ужин, подходит сзади: «Ворона, ты?» «Да», — говорю. «А что ты тут делаешь?» «В смысле? – удивился я. – Отдыхаю». В Москве продолжили общение. Я пригласил Овечкина на день рождения, потом они приезжали ко мне в гости в Одессу. Так знакомство и переросло в дружбу. Когда мы с Колодой и его девушкой ездили в Америку, заехали к Саше в Вашингтон. Он нам организовал билеты на игру, поужинали в ресторане. Потом ещё в «Майами» попали на его матч. С тех пор постоянно на связи. Были на свадьбе у него, созваниваемся», — сказал Воронин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полное интервью с Андреем Ворониным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 17 ноября 2020
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