Бонера из-за заражения Пиоли коронавирусом будет руководить «Миланом» в матче с «Наполи»

Даниэле Бонера, помощник главного тренера «Милана» Стефано Пиоли, будет руководить действиями команды в матче 8-го тура Серии А с «Наполи», сообщает журналист Антонио Витьелло. Ранее стало известно, что повторный тест Пиоли на коронавирус дал положительный результат.

О заражении Пиоли коронавирусной инфекцией стало известно 14 ноября. Тренер останется на карантине до полного выздоровления. 9 октября 2019 года Стефано стал главным тренером итальянского клуба «Милан», подписав контракт на два года. Ему удалось в новом сезоне превратить «Милан» в одного из лидеров Серии А.

«Милан» набрал 17 очков в 7 матчах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Миланцы проведут гостевой матч Серии А с «Наполи» 22 ноября.