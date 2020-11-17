ФИФА объявила о проведении клубного чемпионата мира в феврале 2021 года

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о проведении клубного чемпионата мира. Турнир в 2021 году будет проходить с 1 по 11 февраля в Катаре. Турнир был перенесён из-за пандемии коронавируса.

На сайте организации говорится, что из-за изменения сроков проведения национальных чемпионатов турнир перенесли на февраль 2021 года. Изначально планировалось, что соревнования будут проходить в декабре 2020 года.

Участниками клубного чемпионата мира являются сильнейшие команды из шести конфедераций, а также чемпион страны, в которой проходит турнир. Действующим победителем соревнований является «Ливерпуль».

Из-за пандемии коронавируса весной были приостановлены розыгрыши практически всех турниров. Они возобновились летом.