Бердыев: наши футболисты никуда не едут, потому что получают здесь в 2-3 раза больше

Бывший главный тренер «Рубина» «Ростова» Курбан Бердыев высказался о лимите на легионеров и иностранных тренеров в РПЛ.
«Любые ограничения — во вред. Наши футболисты никуда не едут, потому что получают здесь в два-три раза больше.
Тренеры приезжают в топ-клубы. В «Крыльях» был тренер Веркаутерен – умный, у него можно было что-то почерпнуть. Игроки у него росли интеллектуально, с ним они вышли в РПЛ. Тренер вывел команду из ФНЛ. А сейчас они приезжают только в топ-клубы. Но дайте им «Ахмат», «Арсенал» и посмотрите, как они будут работать.
Имея лучших российских игроков и легионеров, они должны выстреливать в Лиге чемпионов, а не бороться за места в РПЛ. Они должны там себя показывать. И мы своих талантливых молодых тренеров недооцениваем. Очень перспективный тренер Евгений Калешин, Талалаев – дайте им возможность выстрелить, дайте шанс! Не даём…» — сказал Бердыев на YouTube-канале комментатора Геннадия Орлова.
- 17 ноября 2020
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