«Я готов биться за эту футболку». Лионель Месси – о победе Аргентины над Перу

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси подвёл итоги выездной встречи 4-го тура групповой стадии отборочного раунда к ЧМ-2022 со сборной Перу (2:0).

«Мы рады победе в матче с Перу. После такой недавней напряжённой игры (ничья 1:1 со сборной Парагвая – прим. «Чемпионата») нам необходимо было достичь положительного результата. С самого начала игроки сборной Аргентины продемонстрировали великолепную игру, открыли счёт в начале встречи, а после чего создавали моменты, не сбавляя оборотов.



Я думаю, что мы должны продолжать в том же духе, даже немного повышая уровень. Это тот путь, по которому мы должны идти. Постепенно мы становимся сильнее как команда.



Каждый раз, когда я прибываю в расположение сборной Аргентины, я стараюсь изо всех сил и чувствую, что готов биться за эту футболку. Я чувствую себя хорошо, продолжаю работать и прибавлять в игре», — приводит слова Лионеля Месси пресс-служба сборной Аргентины в «Твиттере».