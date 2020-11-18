Дешам: Погба – игрок высшего уровня. У него есть самолюбие, а прежде всего талант

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о выступлениях 27-летнего полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в составе национальной команды.
«Я его прекрасно знаю и вижу, как он работает. У него есть самолюбие, а прежде всего талант. Когда команде нужно защищаться, он может защищаться. Когда у него есть возможность выразить себя, он может это сделать.
Поль — игрок высшего уровня, и я надеюсь, что то, что он сделал с нами, будет ему полезно, когда он вернётся в свой клуб», — цитирует Дешама Goal.
Видео последнего гола Поля Погба за «МЮ» в чемпионате Англии доступно на «Чемпионате».
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги французский хавбек провёл 7 матчей в составе манкунианцев, в которых не отметился результативными действиями. После 8 туров на счету «Манчестер Юнайтед» 10 очков, что позволяет им занимать лишь 14-е место в турнирной таблице АПЛ.
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