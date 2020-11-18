Серж Гнабри: мы пробовали всё, но Испания сыграла невероятно. Я жутко зол и расстроен
Нападающий «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри прокомментировал разгромное поражение национальной команды в матче заключительного, 6-го тура Лиги наций с Испанией (0:6).
«Мы всё пробовали. Можно было видеть, что мы меняли расстановку, стиль игры в атаке. Но Испания сыграла невероятно. Опустошающее чувство. Думаю, это видно по моему лицу, слышно в моём голосе. Я жутко зол и жутко расстроен», — приводятся слова Гнабри на официальном сайте УЕФА.
Сборная Испании, набрав 11 очков в шести матчах, финишировала на первом месте в 4-й группе Лиги A и вышла в плей-офф Лиги наций. Германия (9) заняла второе место, а на третьей строчке финишировала Украина (6). Швейцария (3) оказалась последней и в следующем розыгрыше турнира выступит в лиге B.
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