Экс-скаут «Зенита»: Малкома никогда не было в списках. Игроки «Барсы» – это не селекция

Бывший глава скаутской службы «Зенита» Антон Евменов рассказал, что клуб не просматривал полузащитника «Барселоны» Малкома.



«У нас было довольно много вариантов на эту позицию. Не вижу смысла сейчас их озвучивать. Диас тоже был одним из главных кандидатов, но он шёл от Рибалты. Его посоветовал знакомый скаут Хавьера из чемпионата Колумбии. Диас – интересный молодой игрок, но были сомнения, в какой именно роли его можно было бы использовать в «Зените». Может, и хорошо, что он не перешёл – он просто выбрал «Порту».



Малком никогда не фигурировал в наших списках, потому что игроки «Барселоны» – это не селекция. Это уже журналистика, пиар, что-то из этого рода. Трансфер Малкома казался знаковым. Топ-игрок, какие-то завязки товарищеских матчей с «Барселоной», поездка Медведева – всё скрутилось в один клубок. Летом 2019-го казалось, что это железобетонная сделка.



Когда ты подписываешь игрока за 40 миллионов, ожидаешь, что они сразу будут работать. Наверное, эти деньги могли бы работать по-другому, но сейчас любые мои слова будут восприниматься как злорадство. Злорадствовать совершенно не хочется.



Мы рассчитывали, что Малком будет играть все матчи. Надеюсь, что деньги за его трансфер когда-то начнут окупаться», – цитирует Евменова Sports.ru.

Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году за € 40 млн. Контракт полузащитника с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 30 млн. В сезоне-2020/2021 Малком провёл за «Зенит» 11 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.