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У Чиро Иммобиле отрицательный тест на коронавирус. Через неделю у «Лацио» матч с «Зенитом»

У Чиро Иммобиле отрицательный тест на коронавирус. Через неделю у «Лацио» матч с «Зенитом»
Футбол / Италия 0

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле завершил пребывание на самоизоляции, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Последний тест футболиста на коронавирус дал отрицательный результат. Сегодня Чиро пройдёт медосмотр и в случае успешных итогов вернётся к работе с командой. К тренировкам также приступил полузащитник Лукас Лейва.

В следующий вторник, 24 ноября, «Лацио» предстоит встретиться с «Зенитом» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

После трёх туров «Лацио», набрав 5 очков, занимает второе место в группе F, уступая лишь дортмундской «Боруссии» (6). «Зенит» (1) замыкает квартет. На третьей строчке располагается «Брюгге» (4).

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