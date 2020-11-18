Борец Александр Карелин – о скандальном видео Дзюбы: это футболист? А чем он известен?

Легендарный борец Александр Карелин прокомментировал ситуацию со скандальным видео, в которой оказался нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба.
«Я не знаю, о чём идёт речь, мне вообще это неинтересно. Вы сказали, это футболист? А чем он известен? Он чемпион мира? Капитан нашей сборной? Тогда замнём историю с его результатами. Это везде бывает, любая подробность на виду. Если ты относишься к этому как к возможности выделиться, это ошибочно, а иногда недальновидно и преступно по отношению к себе и к тем, кто на тебя смотрит. Есть другая, на мой взгляд, единственно правильная деталь: тебя твоё положение обязывает находиться в форме, когда на тебя смотрят, не ковыряться в носу, когда стоишь на пьедестале. Я не предполагал ещё в советское время на нашей привычной тренировочной базе «Спартак» в Алуште, где мы готовились к соревнованиям, в костюме с гербом на спине пойти на танцы. Хотя мы были молодые, звонкие парни, переодевались во что-то другое, без опознавательных знаков. Да это всё равно что в военной форме с орденами и с погонами пойти в баню! Важна уместность, вот и всё», — цитирует Карелина «Радио 1».
- 18 ноября 2020
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