«Чушь собачья». Тотти прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Рому»

Бывший игрок «Ромы» Франческо Тотти опроверг информацию, согласно которой новый владелец итальянского клуба Дэн Фридкин предложил ему должность.
«На данный момент я не встречался ни с кем из „Ромы“. Это чушь собачья. Я никого не видел и не слышал», — приводит слова Тотти Corriere dello Sport.
Напомним, Тотти выступал в составе «Ромы» с 1992 по 2017 год, после чего был назначен на пост директора клуба. В июне 2019 года Тотти оставил пост и покинул «Рому». В феврале 2020 года экс-футболист основал в Риме два скаутинговых агентства.
В составе римской команды Тотти стал чемпионом Италии (сезон-2000/2001), дважды выигрывал Кубок (сезон-2006/2007, 2007/2008) и Суперкубок страны (2001, 2007). Кроме того вместе со сборной Италии форвард стал чемпионом мира (2006).
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