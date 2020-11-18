Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Чушь собачья». Тотти прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Рому»

«Чушь собачья». Тотти прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Рому»
Футбол / Италия 0

Бывший игрок «Ромы» Франческо Тотти опроверг информацию, согласно которой новый владелец итальянского клуба Дэн Фридкин предложил ему должность.

«На данный момент я не встречался ни с кем из „Ромы“. Это чушь собачья. Я никого не видел и не слышал», — приводит слова Тотти Corriere dello Sport.

Напомним, Тотти выступал в составе «Ромы» с 1992 по 2017 год, после чего был назначен на пост директора клуба. В июне 2019 года Тотти оставил пост и покинул «Рому». В феврале 2020 года экс-футболист основал в Риме два скаутинговых агентства.

В составе римской команды Тотти стал чемпионом Италии (сезон-2000/2001), дважды выигрывал Кубок (сезон-2006/2007, 2007/2008) и Суперкубок страны (2001, 2007). Кроме того вместе со сборной Италии форвард стал чемпионом мира (2006).

Владелец «Ромы» предложил Тотти должность в клубе
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020