«Реал» выставил Иско на трансфер

Полузащитник мадридского «Реала» Иско выставлен на трансфер, сообщает El Confidencial.

Руководство клуба решило продать хавбека с разрешения главного тренера Зинедина Зидана.

Сообщалось, что Иско может продолжить карьеру в чемпионате Англии. В услугах 28-летнего испанского футболиста заинтересован «Эвертон». Главный тренер английской команды Карло Анчелотти, под руководством которого Иско два года выступал в «Реале», рассчитывает завершить трансфер в январе 2021 года.



Иско защищает цвета «Реала» с 2013 года, а до этого выступал за «Малагу» и «Валенсию». В составе «сливочных» футболист завоевал 16 трофеев, среди которых два титула чемпиона Испании, национальный кубок и четыре кубка Лиги чемпионов.