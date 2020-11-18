«Реал» выставил Иско на трансфер
Полузащитник мадридского «Реала» Иско выставлен на трансфер, сообщает El Confidencial.
Руководство клуба решило продать хавбека с разрешения главного тренера Зинедина Зидана.
Сообщалось, что Иско может продолжить карьеру в чемпионате Англии. В услугах 28-летнего испанского футболиста заинтересован «Эвертон». Главный тренер английской команды Карло Анчелотти, под руководством которого Иско два года выступал в «Реале», рассчитывает завершить трансфер в январе 2021 года.
Иско защищает цвета «Реала» с 2013 года, а до этого выступал за «Малагу» и «Валенсию». В составе «сливочных» футболист завоевал 16 трофеев, среди которых два титула чемпиона Испании, национальный кубок и четыре кубка Лиги чемпионов.
Иско может перейти в «Эвертон»
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