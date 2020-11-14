Иско может перейти в «Эвертон»
Полузащитник мадридского «Реала» Иско может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает The Athletic.
По информации источника, в услугах 28-летнего испанского футболиста заинтересован «Эвертон». Главный тренер английской команды Карло Анчелотти рассчитывает завершить трансфер в январе 2021 года.
Напомним, Иско выступал под руководством Анчелотти в «Королевском клубе» с 2013 по 2015 год. После прихода в английский клуб итальянский специалист оформил трансфер бывшего игрока «Реала» Хамеса Родригеса.
Иско защищает цвета «Реала» с 2013 года, а до этого выступал за «Малагу» и «Валенсию». В составе «сливочных» футболист завоевал 16 трофеев, среди которых два титула чемпиона Испании, национальный Кубок и четыре Кубка Лиги чемпионов.
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