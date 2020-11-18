«Интер» может обменять Эриксена в «Арсенал»

Миланский «Интер» близок к расставанию с полузащитником Кристианом Эриксеном, сообщает Corriere dello Sport.

Датчанина могут обменять в лондонский «Арсенал» на полузащитника Гранита Джаку. Швейцарца хочет заполучить главный тренер «Интера» Антонио Конте.

Сообщалось, что французский «Пари Сен-Жермен» намерен заполучить 28-летнего Эриксена уже в январе 2021 года. «ПСЖ» готов включить в сделку одного из своих полузащитников, Идрисса Гейе, купленного у «Эвертона» летом 2019 года за € 30 млн, или аргентинца Леандро Паредеса, выступавшего за санкт-петербургский «Зенит» с 2017 по 2019 год. Отмечается, что «Интер» если всё-таки и согласится на продажу, то не менее чем за € 25–30 млн.



Эриксен стал игроком «Интера» в январе 2020 года, перейдя из лондонского «Тоттенхэм Хотспур» за € 27 млн. С тех пор провёл за итальянский клуб 33 встречи во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.