«Интер» может обменять Эриксена в «Арсенал»

Миланский «Интер» близок к расставанию с полузащитником Кристианом Эриксеном, сообщает Corriere dello Sport.
Датчанина могут обменять в лондонский «Арсенал» на полузащитника Гранита Джаку. Швейцарца хочет заполучить главный тренер «Интера» Антонио Конте.
Сообщалось, что французский «Пари Сен-Жермен» намерен заполучить 28-летнего Эриксена уже в январе 2021 года. «ПСЖ» готов включить в сделку одного из своих полузащитников, Идрисса Гейе, купленного у «Эвертона» летом 2019 года за € 30 млн, или аргентинца Леандро Паредеса, выступавшего за санкт-петербургский «Зенит» с 2017 по 2019 год. Отмечается, что «Интер» если всё-таки и согласится на продажу, то не менее чем за € 25–30 млн.
Эриксен стал игроком «Интера» в январе 2020 года, перейдя из лондонского «Тоттенхэм Хотспур» за € 27 млн. С тех пор провёл за итальянский клуб 33 встречи во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.
- 18 ноября 2020
-
22:20
-
21:59
-
21:53
-
21:48
-
21:40
-
21:36
-
21:30
-
21:26
-
21:21
-
20:56
-
20:52
-
20:47
-
20:33
-
20:33
-
20:15
-
20:15
-
20:10
-
20:00
-
19:55
-
19:51
-
19:45
-
19:43
-
19:30
-
19:26
-
19:20
-
19:08
-
19:04
-
18:40
-
18:35
-
18:13
-
18:08
-
17:56
-
17:46
-
17:46
-
17:37