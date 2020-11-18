«ПСЖ» ведёт переговоры с агентом Эриксена. «Интер» желает получить за игрока € 25 – 30 млн

Французский «Пари Сен-Жермен» уже в январе намерен заполучить 28-летнего датского полузащитника миланского «Интера» Кристиана Эриксена, сообщает Николо Скира в «Твиттере».
По информации источника, спортивный директор парижан Леонардо уже возобновил переговоры с агентом Эриксена касательно возможного перехода. «ПСЖ» готов включить в сделку одного из своих полузащитников – это Идрисса Гейе, купленный у «Эвертона» летом 2019 года за € 30 млн, или аргентинец Леандро Паредес, выступавший за санкт-петербургский «Зенит» с 2017 по 2019 год. Отмечается, что «Интер», если всё-таки и согласится на продажу, то за сумму не менее чем € 25 – 30 млн.
Кристиан Эриксен стал игроком «Интера» в январе 2020 года, перейдя из лондонского «Тоттенхэм Хотспур» за € 27 млн. С тех пор он провёл за итальянский клуб 33 встречи во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.
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