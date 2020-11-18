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Юрий Жирков проведёт 100-й матч за сборную России

Юрий Жирков проведёт 100-й матч за сборную России
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Защитник сборной России и «Зенита» Юрий Жирков попал в стартовый состав национальной команды на матч 6-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Сербии.

37-летний Жирков проведёт 100-й матч в футболке национальной команды.

Юрий Жирков вызывается в сборную России с 2005 года. В составе национальной команды футболист провёл 99 матчей и забил 2 мяча. С 2016 года Жирков защищает цвета санкт-петербургского «Зенита». Выступал также в тамбовском «Спартаке», ЦСКА, «Челси», «Анжи» и «Динамо».

Сборная России набрала 8 очков в 5 матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы 3 лиги В в Лиге наций УЕФА. Национальная команда Сербии (3) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе 3 являются сборные Венгрии (8) и Турции (6), которые встречаются также сегодня.

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