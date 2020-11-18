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Армения обыграла Северную Македонию и поднялась в лигу B Лиги наций

Армения обыграла Северную Македонию и поднялась в лигу B Лиги наций
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Армении обыграла сборную Северной Македонии. Встреча проходила на стадионе ГСП в Никосии (Кипр) и завершилась со счётом 1:0 в пользу армянской команды.

На 55-й минуте встречи защитник сборной Армении Оганес Амбарцумян забил гол, ему ассистировал Ваган Бичахчян.

Встречу обслуживала шотландская бригада арбитров во главе с Бобби Мадденом. Ему помогали ассистенты Дэвид Рум и Грэм Стюарт. Резервный арбитр — Дональд Робертсон.

Армянская команда набрала 11 очков в шести матчах и заняла первое место в группе 2 лиги С. Северная Македония (9) — на втором месте. Сборная Армении поднялась в лигу B Лиги наций УЕФА.

В параллельном матче сборная Грузии сыграла вничью со сборной Эстонии (0:0). Эстонская команда сыграет в стыковых матчах на вылет в дивизион D с командами, занявшими последние места в группах лиги C.

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 2. 6-й тур
18 ноября 2020, среда. 20:00 МСК
Армения
Окончен
1 : 0
Северная Македония
1:0 Амбарцумян – 55'
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