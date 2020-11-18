Армения обыграла Северную Македонию и поднялась в лигу B Лиги наций

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Армении обыграла сборную Северной Македонии. Встреча проходила на стадионе ГСП в Никосии (Кипр) и завершилась со счётом 1:0 в пользу армянской команды.
На 55-й минуте встречи защитник сборной Армении Оганес Амбарцумян забил гол, ему ассистировал Ваган Бичахчян.
Встречу обслуживала шотландская бригада арбитров во главе с Бобби Мадденом. Ему помогали ассистенты Дэвид Рум и Грэм Стюарт. Резервный арбитр — Дональд Робертсон.
Армянская команда набрала 11 очков в шести матчах и заняла первое место в группе 2 лиги С. Северная Македония (9) — на втором месте. Сборная Армении поднялась в лигу B Лиги наций УЕФА.
В параллельном матче сборная Грузии сыграла вничью со сборной Эстонии (0:0). Эстонская команда сыграет в стыковых матчах на вылет в дивизион D с командами, занявшими последние места в группах лиги C.
- 18 ноября 2020
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