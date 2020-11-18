Польша — Нидерланды: Крыховяк — в стартовом составе хозяев на матч Лиги наций

Стали известны составы сборных Польши и Нидерландов на матч Лиги наций УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Шлёнск» в Хожуве (Польша). Начало встречи — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Польша — Нидерланды.



Сборная Польши: Фабиански, Кендзёра, Глик, Беднарек, Реца, Клих, Крыховяк, Плахета, Зелинский, Йозвяк, Левандовски.



Сборная Нидерландов: Крул, ван Анхолт, Блинд, де Врей, Хатебур, Ф. де Йонг, Вейналдум, Клаассен, Мален, Депай, Стенгс.

Сборная Нидерландов набрала 8 очков в 5 матчах и занимает второе место в турнирной таблице группы 1 лиги А в Лиге наций УЕФА. Национальная команда Польши (7) — на третьем месте. Соперниками команд по группе 1 являются сборные Италии (9) и Боснии и Герцеговины (2), которые встречаются также сегодня.