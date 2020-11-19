Черчесов объяснил замену Гильерме в перерыве матча с Сербией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему в перерыве матча Лиги наций с командой Сербии (0:5) произвёл замену вратарей: вместо Маринато Гильерме на поле появился Сослан Джанаев.
«Замена Гильерме связана с неудачным первым таймом. Ни разу не выручил, поэтому посчитали нужным его поменять. Такие таймы бывают у каждого вратаря, зачем было его оставлять», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата».
Сборная России набрала 8 очков и заняла 2-е место в турнирной таблице группы 3 лиги В. Сербия (6) заняла 3-е место и осталась в лиге В.
Поражение в матче с Сербией стало для сборной России самым крупным с 2004 года. Тогда россияне уступили сборной Португалии со счётом 1:7.
Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможной отставке
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