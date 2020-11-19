Евгеньев: ощущения от дебюта за сборную двоякие

Дебютант сборной России, защитник московского «Динамо» Роман Евгеньев, вышедший на поле во втором тайме матча 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5), поделился впечатлениями от дебюта за сборную России.

«В перерыве сказали, чтобы готовился ко второму тайму. Конечно, рад, что дебютировал за сборную, но счёт не радует, ощущения двоякие. У Сербии хорошая команда, но и мы в первом тайме играли неплохо, создали много моментов, просто сербы забили, а мы нет. У них сегодня каждый удар в створ — гол. Реализация на высшем уровне, может быть, с долей везения. У нас было столько же моментов, но ничего не залетало. Что сказал Черчесов в перерыве? Не знаю, разминался в перерыве. Надо сделать из этого результата выводы и двигаться дальше», — сказал Евгеньев на официальном YouTube-канале сборной России.