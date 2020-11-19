Россия – худшая команда Лиги наций среди занявших второе место, кроме Лихтенштейна

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Сербии принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
Это поражение, а также тот факт, что в параллельном матче сборная Венгрии обыграла Турцию, не позволил российской команде занять первое место в группе и выйти в Лигу А. Команда Станислава Черчесова осталась на второй строчке, финишировав, имея в активе восемь очков.
Это худший результат среди сборных, занявших вторые места в группах, в которых было четыре команды. Сборная Лихтенштейна набрала пять очков в четырёх матчах, но её группа состояла лишь из трёх команд.
Поражение в матче с Сербией стало для сборной России самым крупным с 2004 года.
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