Россия – худшая команда Лиги наций среди занявших второе место, кроме Лихтенштейна

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Сербии принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

Это поражение, а также тот факт, что в параллельном матче сборная Венгрии обыграла Турцию, не позволил российской команде занять первое место в группе и выйти в Лигу А. Команда Станислава Черчесова осталась на второй строчке, финишировав, имея в активе восемь очков.

Это худший результат среди сборных, занявших вторые места в группах, в которых было четыре команды. Сборная Лихтенштейна набрала пять очков в четырёх матчах, но её группа состояла лишь из трёх команд.

Поражение в матче с Сербией стало для сборной России самым крупным с 2004 года.