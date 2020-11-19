Тер Штеген рассказал, что делает Месси особенным

Немецкий вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался о форварде Лионеле Месси.

«Иметь Месси в команде всегда является преимуществом, потому что он может забивать голы из ниоткуда — вот что делает его таким особенным. Я надеюсь, что он продолжит играть в «Барселоне» и будет счастлив. Вы должны дать ему возможность быть выше всего, потому что он чрезвычайно важная часть нашей игры», — приводит слова тер Штегена Goal со ссылкой на BarcaTV.

Напомним, по окончании прошлого сезона Месси посредством факса уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже недействительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных в размере € 700 млн. 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной».