Месси — о словах дяди Гризманна: я устал быть источником всех проблем в «Барселоне»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал слова дяди форварда «Барселоны» Антуана Гризманна, который намекнул на особые условия, создаваемые аргентинцу в каталонском клубе.
«Я устал быть источником всех проблем в клубе», — приводит слова Месси AS.
Дядя нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна поделился мыслями о затянувшейся адаптации французского футболиста в каталонском клубе. «Был уверен, что Антуан не добьётся успеха в «Барселоне» в первые месяцы, но не ожидал, что это растянется на год. Знаю, что происходит внутри команды с Месси. Это нелегко. Лео работает недостаточно усердно, а тренировки организованы таким образом, чтобы угодить определённым людям», — сказал дядя футболиста.
Ранее Эрик Олатс, бывший советник Гризманна, заявил, что Месси создал все условия, чтобы Антуану было трудно адаптироваться в «Барселоне».
- 18 ноября 2020
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