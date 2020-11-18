Месси — о словах дяди Гризманна: я устал быть источником всех проблем в «Барселоне»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал слова дяди форварда «Барселоны» Антуана Гризманна, который намекнул на особые условия, создаваемые аргентинцу в каталонском клубе.

«Я устал быть источником всех проблем в клубе», — приводит слова Месси AS.

Дядя нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна поделился мыслями о затянувшейся адаптации французского футболиста в каталонском клубе. «Был уверен, что Антуан не добьётся успеха в «Барселоне» в первые месяцы, но не ожидал, что это растянется на год. Знаю, что происходит внутри команды с Месси. Это нелегко. Лео работает недостаточно усердно, а тренировки организованы таким образом, чтобы угодить определённым людям», — сказал дядя футболиста.

Ранее Эрик Олатс, бывший советник Гризманна, заявил, что Месси создал все условия, чтобы Антуану было трудно адаптироваться в «Барселоне».