Президент «Нанта» дисквалифицирован на 4 месяца по итогам матча с «ПСЖ»
Президент «Нанта» Вальдемар Кита дисквалифицирован на четыре месяца, два из которых условно, после матча с «Пари Сен-Жермен», сообщает Lequipe со ссылкой на дисциплинарный комитет LFP.
Сообщается, что Кита наказан за яростные претензии к арбитрам матча с «ПСЖ».
Напомним, «Нант» встретился с «ПСЖ» в матче девятого тура чемпионата Франции. Матч прошёл на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» и закончился победой парижан со счётом 3:0.
После 10 туров «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 24 очка. «Нант» в свою очередь находится на 14-м месте, записав в свой актив 11 очков.
В следующем туре чемпионата Франции «Нант» встретится с «Метцем». Игра пройдёт 22 ноября в Нанте.
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