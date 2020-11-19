Президент «Нанта» дисквалифицирован на 4 месяца по итогам матча с «ПСЖ»

Президент «Нанта» Вальдемар Кита дисквалифицирован на четыре месяца, два из которых условно, после матча с «Пари Сен-Жермен», сообщает Lequipe со ссылкой на дисциплинарный комитет LFP.

Сообщается, что Кита наказан за яростные претензии к арбитрам матча с «ПСЖ».

Напомним, «Нант» встретился с «ПСЖ» в матче девятого тура чемпионата Франции. Матч прошёл на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» и закончился победой парижан со счётом 3:0.

После 10 туров «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 24 очка. «Нант» в свою очередь находится на 14-м месте, записав в свой актив 11 очков.

В следующем туре чемпионата Франции «Нант» встретится с «Метцем». Игра пройдёт 22 ноября в Нанте.