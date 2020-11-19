Сергей Кирьяков — о поражении сборной России в матче с Сербией: зрелище душераздирающее

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал поражение национальной команды в матче 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5).



«Удивительно то, с каким настроем наши футболисты вышли на поле. Ощущение, что они уже устали от долгих игр. Постоянные ошибки и попытка вполноги победить, тогда как сербы вышли с сумасшедшим желанием выиграть. И это при том, что для них игра не имела значения. Да, у нас было много потерь. И не хватило такого лидера, как Дзюба, который мог в качестве капитана завести команду. Но и у соперника из-за коронавируса выбыло несколько ключевых игроков. В общем, зрелище душераздирающее, но при этом я бы не стал слишком драматизировать ситуацию. И точно не надо увольнять Черчесова. Надо просто спокойно всё проанализировать, сделать правильные выводы и готовиться к чемпионату Европы», — цитируют Кирьякова «Известия».

«Какая боль, какая боль! Сербия — Россия — 5:0». Нигматуллин отреагировал на поражение