В сборной Уругвая произошла вспышка коронавируса

В сборной Уругвая было выявлено сразу несколько случаев заражение коронавирусом, сообщается на сайте национальной футбольной ассоциации.



Инфекцию обнаружили у двух футболистов – защитника Алексиса Ролина («Рентистас») и нападающего Диего Росси («Лос-Анджелес») – а также у пяти членов делегации: Альберто Пана, Хорхе Рея, Ричарда Лопеса, Виктора Бритеса и Эмилиано Агирре.



Ранее стало известно, что положительный результат дал тест на коронавирус форварда Луиса Суареса. Из-за заражения он пропустит ближайшие матчи мадридского «Атлетико».



18 ноября сборная Уругвая в квалификационном турнире чемпионата мира 2022 года принимала национальную команду Бразилии. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу бразильцев.

Суарес из-за коронавируса пропустит матч с «Барселоной»