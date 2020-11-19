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В сборной Уругвая произошла вспышка коронавируса

В сборной Уругвая произошла вспышка коронавируса
Футбол / Южная Америка 0

В сборной Уругвая было выявлено сразу несколько случаев заражение коронавирусом, сообщается на сайте национальной футбольной ассоциации.

Инфекцию обнаружили у двух футболистов – защитника Алексиса Ролина («Рентистас») и нападающего Диего Росси («Лос-Анджелес») – а также у пяти членов делегации: Альберто Пана, Хорхе Рея, Ричарда Лопеса, Виктора Бритеса и Эмилиано Агирре.

Ранее стало известно, что положительный результат дал тест на коронавирус форварда Луиса Суареса. Из-за заражения он пропустит ближайшие матчи мадридского «Атлетико».

18 ноября сборная Уругвая в квалификационном турнире чемпионата мира 2022 года принимала национальную команду Бразилии. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу бразильцев.

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