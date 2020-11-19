Боярский: нельзя было убирать Дзюбу из сборной. Ну какой Джикия капитан?

Известный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал поражение сборной России в матче 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5).
«Уже назвали это позором, куда тут денешься. Поражение от Турции, а потом ещё и такая оплеуха! Печально. Руководство команды подготовилось плохо и ничего не смогло сделать. После драки кулаками не машут, всё самое страшное, что могло случиться, — случилось. Да ещё и с таким счётом, редкий случай.
Нельзя накануне таких матчей убирать Дзюбу из состава. Он энерджайзер команды и создавал всегда настроение, это было видно ещё с чемпионата мира. Он является организаторским звеном. Печально, что так получилось и команду этого лишили. Остальное все всё прекрасно видели. Ну какой Джикия капитан? Он хороший игрок, но не капитан.
Виновата, конечно, команда, но ответственность и основная вина ложится на плечи Черчесова. Стоит сделать выводы о будущем Станислава Саламовича: сейчас есть Сёмин, который без работы. Лучше рано об этом подумать, чем поздно», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 19 ноября 2020
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