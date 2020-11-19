Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Боярский: нельзя было убирать Дзюбу из сборной. Ну какой Джикия капитан?

Боярский: нельзя было убирать Дзюбу из сборной. Ну какой Джикия капитан?
Футбол / Сборная России 0

Известный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал поражение сборной России в матче 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5).

«Уже назвали это позором, куда тут денешься. Поражение от Турции, а потом ещё и такая оплеуха! Печально. Руководство команды подготовилось плохо и ничего не смогло сделать. После драки кулаками не машут, всё самое страшное, что могло случиться, — случилось. Да ещё и с таким счётом, редкий случай.

Нельзя накануне таких матчей убирать Дзюбу из состава. Он энерджайзер команды и создавал всегда настроение, это было видно ещё с чемпионата мира. Он является организаторским звеном. Печально, что так получилось и команду этого лишили. Остальное все всё прекрасно видели. Ну какой Джикия капитан? Он хороший игрок, но не капитан.

Виновата, конечно, команда, но ответственность и основная вина ложится на плечи Черчесова. Стоит сделать выводы о будущем Станислава Саламовича: сейчас есть Сёмин, который без работы. Лучше рано об этом подумать, чем поздно», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Дмитрий Хохлов: не стал бы поднимать никакого вопроса о будущем Черчесова
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020