Геркус: сборную России унизили и размазали. Нас вернули в тоскливую эпоху до 2018 года

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в своём телеграм-канале прокомментировал разгромное поражение сборной России в матче заключительного, 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5).



«Боль. Сборную нашу унизили вчера. Разгромили, размазали, деклассировали. Смотреть на это было тяжело. Больно смотреть, прямо скажем. Хотелось отмотать плёнку назад и вернуться в уютный сентябрь, где мы легко обыгрывали этих же сербов, а большинство (да-да, я даже опрос проводил) было уверено, что мы можем играть лучше. Тогда мы скучали от однообразия схемы, хотели молодёжь, хотели игр с грандами, а не вот это вот всё.



Наступившая вчера зима наших надежд вернула нас не на месяцы, а на годы назад, в тоскливую эпоху до 2018 года. Чудес не бывает. Тонкий слой игроков топ-уровня истощается с каждым годом. Вот их уже не хватает на один состав. Лидеры состарились, их хватит, может, на ещё один турнир, и они уйдут, а новых нет. Вот уже энтузиазм и вера в себя закончились, исчерпали себя, нужно предъявлять какие-то иные аргументы, а их нет.



А пока проводим период короткого футбольного счастья с благодарными воспоминаниями. Последний бастион веры пал, ждать праздника больше не от кого. Футбольное наше королевство вступило в зиму, в рецессию, в кризис. О суровости грядущей зимы можно только гадать», — написал Геркус.

Матч с Сербией – не позор, а аномалия. Давайте отбросим эмоции Оценивать конкретные 0:5 не стоит. Нужно задать правильные вопросы.