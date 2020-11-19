Тедеско: Кокорин? Частная жизнь футболистов — это их личное дело

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос про нападающего Александра Кокорина, которого упрекают в съёмках в видеоблогах в преддверии матча 15-го тура чемпионата России с «Динамо».



«Частная жизнь игроков — это их личное дело. Тренер не вмешивается в неё до тех пор, пока она не влияет на их выступления. Каждый раз перед игрой мы должны делать сложный выбор, кого поставить в стартовый состав. Вопрос и критерий, которыми мы руководствуемся перед каждым матчем, всего лишь один – как мы можем победить в предстоящей игре?



На данный момент Кокорин хорошо тренируется, сыграл ряд матчей. Другие игроки также важны и делают большой вклад в игру команды: Соболев сделал дубль в последнем матче, Понсе и Джордан отметились большим количеством результативных действий. Сам Кокорин провёл неплохой матч с «Химками». В том и состоит работа тренера: иногда она хорошая, иногда очень сложная», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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