Спортивный директор «Крыльев» Корниленко объяснил переход восьми игроков «Чертаново»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко объяснил, почему клуб в летнее трансферное окно купил у «Чертаново» сразу восемь футболистов.
«Решение о переходе принимали до моего назначения на должность спортивного директора. Но если хотите услышать мою оценку этой ситуации – хорошо.
Нужно учитывать, что сезон РПЛ завершился 22 июля, а уже 2 августа начиналась ФНЛ. Вылет в ФНЛ – это обычно если не целиком новая команда, то серьёзные изменения в составе. У «Крыльев» была неделя, чтобы решить все вопросы по формированию. Неделя! Ничтожно малые сроки. Решение о переходе футболистов, которые играли в одной команде ранее, – логичный выход из сложной ситуации. Ребята из «Чертаново» здорово выступили в прошлом сезоне ФНЛ, это проверенный коллектив», — сказал Корниленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
- 19 ноября 2020
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