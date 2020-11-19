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«Никаких жалоб он не предъявлял». В сборной России рассказали о травме Александра Соболева

«Никаких жалоб он не предъявлял». В сборной России рассказали о травме Александра Соболева
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба сборной России в телеграм-канале опубликовала информацию о травме нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Александр Соболев был включён в заявку на матч, но участия в нём не принял. Это связано с блокадой коленного сустава, которая возникла уже в раздевалке перед выходом игроков на разминку. Вставая с кресла, игрок почувствовал дискомфорт. Подобная ситуация возникала у него и ранее в расположении клуба.

Вчера же блокада была оперативно устранена врачами сборной России. В настоящее время нападающий не испытывает лимитирующего дискомфорта. Необходимо отметить, что Соболев не пропустил ни одной восстановительно-поддерживающей тренировки ни на этом, ни на предыдущем сборе национальной команды и не предъявлял никаких жалоб», — говорится в сообщении.

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