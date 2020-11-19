«Никаких жалоб он не предъявлял». В сборной России рассказали о травме Александра Соболева

Пресс-служба сборной России в телеграм-канале опубликовала информацию о травме нападающего «Спартака» Александра Соболева.
«Александр Соболев был включён в заявку на матч, но участия в нём не принял. Это связано с блокадой коленного сустава, которая возникла уже в раздевалке перед выходом игроков на разминку. Вставая с кресла, игрок почувствовал дискомфорт. Подобная ситуация возникала у него и ранее в расположении клуба.
Вчера же блокада была оперативно устранена врачами сборной России. В настоящее время нападающий не испытывает лимитирующего дискомфорта. Необходимо отметить, что Соболев не пропустил ни одной восстановительно-поддерживающей тренировки ни на этом, ни на предыдущем сборе национальной команды и не предъявлял никаких жалоб», — говорится в сообщении.
- 19 ноября 2020
-
16:15
-
16:03
-
16:01
-
15:47
-
15:47
-
15:45
-
15:36
-
15:32
-
15:32
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:23
-
14:21
-
14:11
-
14:11
-
14:04
-
13:53
-
13:46
-
13:38
-
13:37
-
13:35
-
13:31
-
13:30
-
13:20
-
13:20
-
13:17
-
13:12
-
13:09
-
13:00
-
12:59
-
12:49
-
12:33
-
12:05
-
11:48