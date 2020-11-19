Агент Крала: поддерживаем контакты с клубами АПЛ

Агент Кароль Кисель, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Алекса Крала, заявил, что футболистом интересуются клубы английской Премьер-лиги.

«За Алексом давно следят клубы АПЛ, так что для нас это не новость. Мы поддерживаем контакты с некоторыми клубами, но на данном этапе пока рано говорить о конкретных предложениях», — цитирует Киселя iSport.cz.

Крал перешёл в «Спартак» в 2019 году из пражской «Славии». Сумма трансфера составила € 12 млн. В сборную Чехии Алекс также вызывается с прошлого года.



В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги, отдал 2 результативные передачи и получил 2 жёлтые карточки.

По информации Mirror, трансфер чешского футболиста, стоимость которого оценивают в £ 30 млн (€ 33,5 млн), может перебраться на Туманный Альбион уже в зимнее трансферное окно.