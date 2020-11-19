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Гаджиев объяснил, почему Заболотный вышел в стартовом составе в матче с Сербией

Гаджиев объяснил, почему Заболотный вышел в стартовом составе в матче с Сербией
Футбол / Евро-2020 0

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением об игре нападающего «Сочи» Антона Заболотного в матче Лиги наций сборных Сербии и России (5:0). Заболотный вышел в стартовом составе и упустил несколько хороших шансов открыть счёт.

«Заболотного взяли в сборную, потому что он отметился не одним и не двумя хорошими голами. Здесь у него также были моменты. Причём в создании одного из них он принял активное участие, классно сыграв на опережение. Антон находился в хорошей физической форме, был активен, перемещался, цеплялся за мячи. Но мы не можем говорить, что он — нападающий номер один в сборной России.

По разным причинам не было Артёма Дзюбы, Александра Кокорина, Фёдора Смолова — футболистов, недавно считавшихся лучшими. Да, можно было выпустить Александра Соболева и Фёдора Чалова, но тренерам виднее», — цитирует Гаджиева «RT на русском».

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