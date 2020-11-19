Гаджиев объяснил, почему Заболотный вышел в стартовом составе в матче с Сербией

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением об игре нападающего «Сочи» Антона Заболотного в матче Лиги наций сборных Сербии и России (5:0). Заболотный вышел в стартовом составе и упустил несколько хороших шансов открыть счёт.
«Заболотного взяли в сборную, потому что он отметился не одним и не двумя хорошими голами. Здесь у него также были моменты. Причём в создании одного из них он принял активное участие, классно сыграв на опережение. Антон находился в хорошей физической форме, был активен, перемещался, цеплялся за мячи. Но мы не можем говорить, что он — нападающий номер один в сборной России.
По разным причинам не было Артёма Дзюбы, Александра Кокорина, Фёдора Смолова — футболистов, недавно считавшихся лучшими. Да, можно было выпустить Александра Соболева и Фёдора Чалова, но тренерам виднее», — цитирует Гаджиева «RT на русском».
- 19 ноября 2020
-
19:22
-
19:22
-
18:56
-
18:49
-
18:33
-
18:26
-
18:21
-
18:01
-
17:55
-
17:52
-
17:39
-
17:30
-
17:23
-
17:00
-
16:59
-
16:42
-
16:38
-
16:15
-
16:03
-
16:01
-
15:47
-
15:47
-
15:45
-
15:36
-
15:32
-
15:32
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:23
-
14:21
-
14:11
-
14:11
-
14:04
-
13:53