«Будем в Европе — нормально». Газизов — о задаче «Спартака» на сезон
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в эксклюзивном интервью «Чемпионату» рассказал о задачах, которые стоят перед командой в нынешнем сезоне. По словам Газизова, главной целью является возвращение в еврокубковые турниры.
«Место в тройке без победы в кубке? «Спартак» должен бороться за титулы, а солому стелить не хочу.
Если клуб будет бороться за трофей, но в итоге не возьмёт его? Если мы будем в Европе, нормально.
Славу или неудачу заслуживают все вместе. А отвечать будет генеральный директор. Моя должность и возможности это предполагают. Нельзя сказать, что чего-то не будет, но идём вперёд мы все вместе», — сказал Газизов.
Газизов в конце прошлого сезона перешёл из «Уфы» в «Спартак».
«У меня крыша – Федун. Чего мне бояться?» Большое интервью с Газизовым о «Спартаке»
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