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Лукаку дал совет Эриксену, который поможет ему быстрее адаптироваться в Италии

Лукаку дал совет Эриксену, который поможет ему быстрее адаптироваться в Италии
Футбол / Италия 0

Бельгийский нападающий «Интера» Ромелу Лукаку рассказал, что может помочь его одноклубнику Кристиану Эриксену адаптироваться в итальянском футболе.

«У Эриксена есть все качества, чтобы помочь «Интеру» стать чемпионом, и я готов оказать ему любую поддержку, но если бы он выучил итальянский, Кристиану стало бы легче.

Есть игроки, которым требуется больше времени, чтобы адаптироваться к итальянскому футболу. Мне повезло, что я быстро к этому привык», — цитирует Лукаку Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

28-летний датский атакующий полузащитник Кристиан Эриксен стал игроком «Интера» в январе 2020 года, перейдя из лондонского «Тоттенхэм Хотспур» за € 27 млн. С тех пор он провёл за итальянский клуб 33 встречи во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

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