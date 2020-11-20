Игрок «Лейпцига» Анхелиньо — о Неймаре: он нас шокировал, это другой уровень

Испанский защитник «РБ Лейпциг» Анхелиньо поделился впечатлениями от игры против Неймара и Лионеля Месси.

«То, что Неймар вытворял в матче Лиги чемпионов против нас, повергло команду в шок. Это футболист совершенно другого уровня. В тот день я был поражён тем, как он способен менять ход матча.



Тогда мы понятия не имели, каким образом можно не дать ему получать мяч, контролировать игру. Это же невозможно! Я был невероятно впечатлён, и очень хорошо, что он играл не на моём фланге.

Месси? Это ещё один монстр. Лео не так часто опускается за мячом, как Неймар, он больше выжидает. Но когда мяч до него доходит – бах, бах! Мяч в сетке, гол засчитан. Что тут поделаешь", — приводит слова Анхелиньо испанское издания As.