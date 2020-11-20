Кавазашвили: Соболев — это мальчик-талант, а Заболотный немного дубоватый

Бывший голкипер сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили прокомментировал поражение сборной России в матче 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5).



«Я огорчён тем, что у нас никак не может стабилизироваться команда. Никак не могут создать линию полузащиты и определиться, кто лучший нападающий на сегодняшний день. Фигура Антона Заболотного не соответствует уровню сборной России. Он совсем не эффективен. Нужно искать более достойную кандидатуру.



Александр Соболев — это мальчик-талант. Несмотря на то что он длинный и рослый, он очень пластичный, он легко перестраивается в процессе игры, хорошо чувствует мяч, умеет правильно открываться и в целом играет прилично. Его навыки могли бы вчера помочь сборной России. Нынешний центральный форвард (Заболотный), пусть он на меня не обижается, немного дубоватый», — цитирует Кавазашвили News.ru.

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