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«Зенит» обсуждает с правительством Санкт-Петербурга организацию матчей со зрителями

«Зенит» обсуждает с правительством Санкт-Петербурга организацию матчей со зрителями
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» находится на стадии согласования мер безопасности при проведении домашних матчей с правительством Санкт-Петербурга.

«Клуб находится в диалоге с правительством Санкт-Петербурга, сейчас для всех главное — это здоровье граждан, уверены, решение относительно организации матчей на «Газпром Арене» будет отвечать всем требованиям безопасности, а также интересам зрителей», — сообщила пресс-служба «Зенита» корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому запрещается доступ зрителей на спортивные мероприятия города. Сообщалось, что запрет не коснётся матчей «Зенита» 5 декабря клуб сыграет следующий домашний матч РПЛ. В гости к питерцам приедет «Урал».

В Петербурге запретили посещать спортивные мероприятия. На «Зенит» это не распространяется
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