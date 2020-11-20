Бубнов – об игре сборной России: это был полный провал. К Черчесову много вопросов

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал поражение сборной России в матче 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5).
«Это был полный провал. Конечно, можно сказать, что у нашей и без того проблемной линии обороны случились серьёзные потери. Выбыл Кудряшов, дисквалифирован Семёнов, не мог сыграть Зобнин, но и с ними в составе получили три мяча от турок. Тем не менее это повлияло на надёжность задней линии. В то же время у сербов было не меньше потерь важных игроков, но те, кто был, здорово проявили себя. Хозяева продемонстрировали очень организованную и сбалансированную игру, выигрывали большинство единоборств, забирали подборы и реализовывали моменты.
К Черчесову много вопросов и без этого, начиная с замен в перерыве. Почему крайним оказался вратарь, в которого он верил? Гильерме персонально не виноват ни в одном пропущенном мяче из четырёх. Замена в такой ситуации — психологический удар. Братья Миранчуки не так часто получали мяч, но обостряли, создали несколько моментов и опасных подходов. Вышедшие на второй тайм игроки выглядели как минимум ничуть не лучше. Возможностей забить до перерыва у россиян было немало, проваливались опорная зона и оборона. Почему не получил шанс Соболев, когда Заболотный губил моменты один за другим? Почему так поздно вышел Черышев? Почему сборная не меняет тактику в зависимости от подбора исполнителей, не ищет варианты?» — цитирует Бубнова Sportbox.ru.
- 20 ноября 2020
-
12:21
-
12:20
-
11:52
-
11:02
-
10:51
-
10:30
-
10:27
-
10:16
-
10:10
-
10:00
-
09:46
-
09:40
-
09:37
-
09:23
-
09:20
-
09:00
-
08:48
-
08:30
-
08:17
-
07:23
-
06:37
-
05:59
-
05:32
-
04:31
-
04:14
-
03:50
-
03:34
-
03:10
-
02:39
-
02:35
-
02:33
-
01:38
-
01:25
-
00:54
-
00:38