Врач и массажист «Крыльев Советов» оказали пассажиру самолёта первую медицинскую помощь

Врач «Крыльев Советов» Игорь Баишев и массажист Илья Судаков оказали пассажиру самолёта первую медицинскую помощь.
«Во время перелёта «Крыльев» в Хабаровск на борту самолёта одному из пассажиров стало плохо. Врач «Крыльев Советов» Игорь Баишев и массажист Илья Судаков оказали ему медицинскую помощь. В результате полёт был продолжен – пассажиру стало лучше, и самолёт благополучно приземлился в Хабаровске», — сообщает пресс-служба клуба в своём «твиттере».
21 ноября состоится матч 23-го тура Футбольной национальной лиги, в котором «СКА-Хабаровск» примет «Крылья Советов». Старт встречи – в 08:00 мск. «СКА-Хабаровск» выдал серию из семи матчей без поражений (шесть побед и ничья), набрал 34 очка и занимает восьмое место. «Крылья Советов» (46) – на четвёртом.
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